Mojang hat vor vielen Jahren mit Minecraft einen Volltreffer gelandet, der seinesgleichen sucht. Der Indie-Hit wurde weltweit Millionenfach verkauft und gilt als einer der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Dabei ist das Konzept dahinter so simpel wie einfach. Scheinbar so simpel, dass selbst Nintendo vor einigen Jahren dieselbe Idee hatte.

Shigeru Miyamoto, Schöpfer von Größen wie Super Mario, Link oder Donkey Kong plauderte jetzt ein wenig auf dem Nähkästchen und verriet einige Details zu damaligen Ideen im Bezug zu Minecraft:

"Ich mag Minecraft, aber noch viel mehr aus der Sicht, dass es sich so anfühlt, als wäre es etwas, was wir selber gemacht haben [Nintendo]. Wir haben damals zu N64-Zeiten viel herum experimentiert, was vom Style her sehr nah an Minecraft kommt. Es beeindruckt mich wirklich zu sehen, wie man diese Idee in ein Produkt umgesetzt hat."