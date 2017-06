Minecraft - Letztes großes Update vor Better Together veröffentlicht

Für die Konsolen-Version des Klötzchen-Spiels Minecraft wurde jetzt das letzte große Update veröffentlicht, bevor der Titel in diesem Sommer eine Cross-Network-Play-Einführung erlebt. Das Update fügt vor allen Dingen neue Items hinzu.

Der Erfolg von Minecraft scheint kein Ende zu nehmen: Seit der Veröffentlichung der ersten Java-Version für den PC sind bereits einige Jahre vergangen, doch der Hype erfährt kein Ende. Ganz im Gegenteil, denn es werden immer wieder neue Versionen angekündigt, die auf unterschiedlichsten Plattformen laufen. So soll in diesem Sommer mit dem Better Together-Update sogar eine Cross-Network-Play-Funktion eingebaut werden, die das Spielen zwischen dem PC und den Konsolen ermöglichen soll. Die einzige Ausnahme ist die PlayStation, da Sony offenbar kein Interesse an solch einer Kooperation hat.

Bevor es jedoch zu der Einführung des neuen Systems kommt, veröffentlichte das Entwicklerstudio jetzt ein letztes großes Update. Dieses gilt auch für die PlayStation, trotz der Schwierigkeiten mit dem japanischen Unternehmen. Auch zukünftig soll es weiterhin Updates für diese Version geben.

Das neue Update fügt folgende Dinge zu eurem Spiel auf der Xbox-, PlayStation- und Nintendo-Konsole hinzu:

Lamas

Papageien

Waldanwesen

Schatzkarten

Beobachter-Blöcke

Totem der Unsterblichkeit

Illagers: Diener, Magier und Illusionist

Betten, die Sprünge federn

färbbare Betten

Option um Größe von Biomen auf andere Plattformen anzupassen (da sie auf Konsolen standardmäßig kleiner sind)

Sieben neue Erfolge/Trophäen

neue UI-Engine (spart einiges an Speicher - was die Performance steigern sollte)

Des Weiteren gibt es zwei neue bezahlbare Add-Ons: Zum einen gibt es ein Pack, das dem Gleiter-Modus neue Karten hinzufügt und zum Anderen gibt es ein neues Skin-Paket, das eure Teams in kompetitiven Modi als Tiere darstellt. Es sollte also für jeden Fan etwas geboten werden.

Seitenauswahl

Infos zu Minecraft

Minecraft - Switch-Version erschienen, alle Inhalte bekannt Heute ist Minecraft für die Nintendo Switch erschienen. Doch was macht die Version so besonders und wo liegen die Unterschiede zu Minecraft auf der Wii U, dem PC oder der PlayStation 4? ...