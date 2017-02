Minecraft - Komplettes Pokémon-Spiel zum Download

Wozu teure Pokémon-Editionen kaufen, wenn es auch kostenlos und in Minecraft geht? Über 3 Jahre arbeitete ein Team an diesem Projekt, welches jetzt endlich an den Start gegangen ist.

In Zeiten von immer hübscheren Editionen der Pokémon-Reihe, werden wir jetzt Zeuge von einem Downgrade, der selbst vor vielen Jahren noch "mies" gewesen wäre. Die Rede ist von Pokémon Cobalt & Amethyst. Was? Noch nie gehört? Nun, das kann daran liegen, dass die beiden Editionen erst seit wenigen Tagen für jeden frei zugänglich sind - exklusiv für Minecraft.

Ein großes Team aus Pokémon-Fanatikern und Minecraft-Moddern haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine Editionen für das Klötzchen-Spiel zu entwickeln und können nach 3 Jahren intensiver Arbeit jetzt stolz auf das fertige Produkt zurückblicken. Heruasgekommen sind 136 einzigartige Pokémon und laut dem Entwickler eine Spielzeit von 70(!) Stunden.

Dürfen die das?

Doch verstößt die Mod nicht gegen die oft sehr genauen Markenrechte von Nintendo und der Pokémon Company? Offizielle Logos oder Sprites werden zwar nicht verwendet, doch der Name alleine wäre schon eine Verletzung der Marke. Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch die Mod kostenlos herunterladen. Was es alles zu entdecken gibt und wie ihr die Mod überhaupt installieren könnt, wird euch in diesem Video erklärt.

