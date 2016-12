Während Spieler am PC bereits seit vielen Wochen oder Monaten die aktuellen Updates für Minecraft besitzen, rücken die Konsolen langsam aber sicher nach. Das Holiday-Update wurde jetzt für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Von mangelndem Support kann man bei Mojang nicht reden. Während die PC-Version von Minecraft immer auf dem neusten Stand gehalten wird und regelmäßig neuer Content eingebunden wird, rücken auch die Konsolen nach. Zwar immer erst ein paar Wochen oder Monate später, aber immerhin.

Mit dem neusten Update für die PlayStation 4 und Xbox One nähert man sich dem aktuellen Stand der PC-Spieler an und implementiert endlich neue Blöcke, Mobs, NPC's, Statuseffekte und neue Gegenstände. Die wohl größte Neuerung ist die Einführung der Elytren - Flügel, mit denen man tatsächlich fliegen kann. Diese gibt es nur im End auf einem Schiff zu finden, wenn man das Glück hat und eines entdeckt.

Die vollständigen Changelogs sehen wie folgt aus:

New mobs: Shulker, Stray Skeleton, Husk Zombie, Skeleton Trap Horses

New Blocks: Chorus Flower, Chorus Plant, Dragon Head, End Gateway, End Rod, Purpur Block,

Purpur Pillar, Purpur Stairs, Purpur Slab

New Items: Chorus Fruit, Chorus Fruit, Dragons’s Breath, Elytra, End Crystal, Lingering Potion, Water Splash Potion, Popped Chorus Fruit, Potion of Luck, Tipped Arrow; Spruce, Birch, Jungle, Acacia, and Dark Oak boats

New Status Effects: Levitation, Luck

The End: significant changes to The End dimension – End Cities, End Ship

Crafting: UI updated to allow crafting fireworks, similarly to how Banners are crafted

Brewing: changed to include a slot for Blaze Powder