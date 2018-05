Minecraft - Erster Teil des Aquatic-Updates veröffentlicht

Mit dem neuen Aquatic-Update zu Minecraft erweitert Entwickler Mojang die Unterwasserwelt des Klötzchenspiels um zahlreiche neue Inhalte. Der erste Teil der Aktualisierung steht ab sofort zur Verfügung.

Ab sofort steht das Aquatic-Update zu Minecraft für PS4, Xbox One, Windows, Gear VR, Oculus, Mixed-Reality-Geräte sowie Mobilgeräte zur Verfügung. Dabei handelt es sich zugleich auch um das letzte Update, das für Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita sowie Wii U erscheint. Diese Plattformen werden zukünftig keine neuen Features erhalten. Entwickler Mojang begründet die Entscheidung mit immer weiter sinkenden Spielerzahlen. Zuletzt hätten die alten Konsolen gerade einmal fünf Prozent der Gesamtzahl ausgemacht. Man wolle deshalb den Fokus auf die Plattformen legen, auf denen die überwältigende Mehrheit aktiv ist. Dazu gehören PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Nintendo 3DS, Mobile, Windows 10 und die Java-Edition.

Minecraft Mehrere Konsolen bekommen keine Updates mehr

Hinab ins kühle Nass!

Da das neue Aquantic-Update sehr umfangreich ist, wird es in zwei Teilen veröffentlicht. Der zweite Teil soll in Kürze folgen. Da lohnt sich der Sprung ins kühle Nass gleich doppelt. Schließlich warten unter Wasser Schiffswracks, in denen ihr mit ein wenig Glück wertvolle Schatztruhen findet könnt. Vereinzelte Tempel, zahlreiche neue Fischarten, Korallen und Seetang sollen die Unterwasserwelt so lebendig und interessant wie nie zuvor gestalten. Delphine sollen Booten auf dem Ozean folgen.

Spieler können die neue Erweiterung auf einer der eingangs erwähnten Plattformen ab sofort völlig kostenlos ausprobieren. Solltet ihr die Java-Version auf dem PC spielen, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Solltet ihr auf der Xbox One spielen, muss die neueste Version von Minecraft aus dem Xbox Store heruntergeladen werden. Für die Switch erscheint Teil 1 des Aquantic-Updates gemeinsam mit der Bedrock Edition am 21. Juni.

Die vollständige Liste mit alle Features des neuen Updates: