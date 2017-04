Minecraft - Erscheint im Mai für Nintendo Switch

Bereits im kommenden Monat wird Minecraft für die Nintendo Switch veröffentlicht. Publisher Microsoft wird die digitale Version am 12. Mai 2017 zunächst im Nintendo eShop und anschließend eine Retail-Version im regulären Einzelhandel veröffentlichen.

Die Minecraft: Nintendo Switch Edition soll im Bundle mit dem Super Mario Mash-Up-Pack veröffentlicht werden. Darin enthalten sind mehrere Skins, ein Texture Pack und speziell designte Level im klassischen Super-Mario-Design.

Unklar ist, ob Minecraft auf der Nintendo Switch über konsolenexklusive Funktionen verfügen wird. Microsoft und Entwickler Mojang haben sich noch nicht zu den von der Nintendo Switch unterstützten Features geäußert.

Apropos Nintendo und Minecraft - wusstet ihr, dass Nintendo eine ähnliche Idee hatte? Hier gibt es mehr Details:

