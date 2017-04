Minecraft - Details zur Switch-Version

In einem speziellen Stream hat Mojang die Features von Minecraft auf der Nintendo Switch enthüllt. Demnach ist die Version ein deutliches Upgrade gegenüber der Wii-U-Fassung.

Mojang hat einen offiziellen Stream zu Minecraft geführt und ist dabei auf die im Mai erscheinende Nintendo Switch-Version eingegangen. Der Entwickler enthüllte neue Details zu technischen und spielerischen Aspekten.

Die Größe der Spielwelt wird bei 3072 x 3072 liegen und ist somit deutlich größer als auf der Wii U, wo sie bei gerade einmal 864 x 864 lag. Zum Vergleich: Auf PS4 und Xbox One liegt die Spielwelt bei 5120 x 5120.

Minecraft wird auf der Nintendo Switch mit einer Framerate von 60 Bildern die Sekunde laufen. Wenn die Version am 12. Mai 2017 veröffentlicht wird, soll sie auf dem Stand des letzten Januar-Updates sein und schnell auf den neuesten Gameplay-Stand gebracht werden.

Wer noch ein wenig wartet, wird die Möglichkeit bekommen, einen Weltentransfer von Wii U auf Nintendo Switch durchzuführen. Das Feature wird jedoch nicht zum Launch verfügbar sein, sondern soll mit einem späteren Update nachgeliefert werden.

