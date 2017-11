Minecraft - Bessere Grafik erst nächstes Jahr - Aquatic-Update angekündigt

Im Rahmen der MineCon Earth bestätigte das Entwicklerstudio Mojang, dass das sogenannte Super Duper Graphics Pack nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Zusätzlich präsentierten die Schweden das Aquatic Update, das im kommenden Frühjahr einige Änderungen zur Unterwasserwelt hinzufügen wird.

Wenn man bedenkt, dass Minecraft bereits einige Jahre auf dem Markt ist, ist es mehr als erstaunlich, dass weiter an dem Titel gearbeitet wird. Das liegt sicher auch an der Veröffentlichung auf zahlreichen Plattformen und einer schier unendlich groß scheinenden Community.

4K-Texturen erst 2018

So präsentierten die Entwickler beispielsweise bei der Vorstellung der Xbox One X das sogenannte 'Super Duper Graphics Pack', das dem Spiel 4K-Texturen und einige neue Shader hinzufügt. Besonders Shader waren in der Vergangenheit nur durch Mods zu erhalten, die sehr ressourcenhungrig waren. Dies dürfte zwar auch bei dem Grafik-Paket der Fall sein, jedoch in einem deutlich geringeren Ausmaß als wir es bisher gewohnt sind.

Leider verschiebt sich die Veröffentlichung der neuen Grafik auf das Jahr 2018 - zuletzt wurde angenommen, dass es noch in diesem Jahr so weit sein werde. Gründe für die Verschiebung nannte Mojang nicht, doch weitere Informationen sollten bald folgen. Gleiches gelte auch für das Crossplay mit der Nintendo Switch, was ebenfalls groß in der Vergangenheit angekündigt wurde.

Aquatic Update präsentiert

Doch nicht nur schlechte Nachrichten wurden während der hauseigenen Messe MineCon Earth mitgeteilt und das neue Aquatic Update vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung, die sich - wie der Name bereits vermuten lässt - komplett auf die Wasserwelt fokussiert. So soll der Titel mit Delfinen und Korallen ausgestattet werden, die das kühle Nass mit etwas Vielfalt bereichern.

Passend gesellt sich zum Spiel dann ebenfalls ein Dreizack, der ein neuer Teil des Waffenarsenals werden wird. Auch technisch soll sich am Wasser einiges verändern und die Darstellung deutlich erneuert werden. Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt, nur dass eine Veröffentlichung für das kommende Jahr angedacht ist.

