Minecraft: Story Modus - Zweite Staffel steht offenbar in den Startlöchern

Minecraft: Story Mode Season 2 könnte bald angekündigt und veröffentlicht werden. Darauf deutet jetzt ein Eintrag bei der australischen Behörden hin, die für die Alterseinstufung für Videospiele zuständig ist.

Mit der ersten Staffel von Minecraft: Story Mode bewies Telltale Games, das sie auch durchaus in der Lage sind, ihr Spielprinzip auf kinderfreundliche Art und Weise darzustellen. So legte der Titel viel Wert auf Humor und vergleichsweise wenig Gewalt, die nur im üblichen Stile der Minecraft-Welt auftrat. Für Empörung sorgte seinerzeit die Erweiterung des Season Passes um einen zusätzlichen kostenpflichtigen Pass und die starke Nutzung von YouTubern, die ihre Minecraft-Figuren verkörperten.

Für Telltale scheint das kein Grund zu sein, auf eine zweite Staffel zu verzichten. So lässt sich jetzt bei AustralianClassifications, der lokalen Behörde für die Alterseinstufung, ein Eintrag finden, der die erste Episode bewertet. So soll die Folge den Namen 'Hero in Residence' tragen und sich der Einschätzung der Experten zufolge, offenbar wieder eher an das jüngere Publikum zu richten. Der Titel erhielt die Einstufung PG mit dem Zusatz, dass milde Fantasy-Themen und Gewalt im Spiel auftauchen. Des Weiteren wird der Titel für mehrere Plattformen veröffentlicht werden und somit dem bisher Gewohnten treu bleiben.

Eine Ankündigung im Rahmen der nahenden E3 ist durchaus nicht unwahrscheinlich.

In Minecraft: Story Mode übernehmt ihr die Rolle von Jesse, einem einfachen jungen Mann, der durch das Schicksal in ein verrücktes Abenteuer gerät. Unterstützt wird er dabei von seinen Freunden, die ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Seitenauswahl

Infos zu Minecraft: Story Modus

Minecraft: Story Modus - Wii U-Version erscheint noch diese Woche Laut Entwickler Mojang erscheint noch in dieser Woche die Wii U-Version von Minecraft: Story Modus, nachdem die erste Episode des Titels bereits im Oktober 2015 für PC und die Konsolen ...