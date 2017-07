Minecraft: Story Modus - Staffel 2 startet mit 'Hero in Residence' durch

Ab sofort ist die erste Episode von Minecraft Story Mode: Season Two namens 'Hero in Residence' als Download-Version erhältlich. Was euch erwartet.

Minecraft Story Mode startet in die nächste Runde! Auch in der zweiten Staffel steht Protagonist Jesse in männlicher und weiblicher Ausführung zur Verfügung und muss sich mit allerlei Problemen herumschlagen.

'Hero in Residence' nennt sich die erste Episode der neuen Staffel, die ab sofort als Download-Version für Android- und iOS-Geräte, Mac, PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist. Wer sich lieber eine physische Ausgabe ins Regal stellen möchte, muss sich dagegen noch bis zum Herbst gedulden.

Endlich geht es weiter

Doch was erwartet uns in der neuen Staffel? Telltale Games äußerte sich dazu wie folgt:

„Jetzt, da Jesse und die Bande den Wither Storm besiegt haben, die Welt gerettet und ganz super berühmte Helden geworden sind, ist das Leben ein bisschen mehr...kompliziert. Mit mehr Verantwortlichkeiten und weniger Zeit für Abenteuer begannen alte Freundschaften zu verblassen - zumindest bis Jesses Hand in einem gruseligen Handschuh, der zu einem alten Unterwassertempel gehört, stecken bleibt. Gemeinsam mit alten Kumpels und neuen Kameraden begibt sich Jesse auf eine brandneue Reise mit harten Entscheidungen, guten Zeiten und mindestens einem temperamentvollen Lama.“

Übrigens: Wie bei Telltale Games üblich, werden eure Entscheidungen aus der ersten Staffel in der zweiten Staffel berücksichtigt. Das 'Crowd Play Multiplayer Feature' ermöglicht es ausgewählten Freunden außerdem, die Richtung der Story per Smartphone mitzubestimmen. Und auch in dieser Staffel wird es wieder einige Cameo-Auftritte verschiedener Minecraft-YouTuber geben.

Das Kommende in bewegten Bildern

Euer Interesse ist geweckt? Dann schaut euch doch in unserer Video-Rubrik den offiziellen Trailer zu Minecraft Story Mode: Season Two an:

