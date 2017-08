Minecraft: Story Modus - Season Two - Episode 2 bringt gigantische Konsequenzen

Am 15. August 2017 erscheint die zweite Episode von Minecraft: Story Modus – Season Two namens 'Giant Consequences'. Der frisch veröffentlichte Trailer zeigt euch, was ihr erwarten dürft.

Bereits in wenigen Tagen geht es weiter mit Minecraft: Story Modus – Season Two. Nachdem die zweite Staffel der Klötzchen-Adaption im vergangenen Monat mit 'Hero in Residence' ihren Auftakt feierte, folgt am 15. August 2017 die zweite Episode namens 'Giant Consequences'.

Auch hier bekommt es Spielfigur Jesse – je nach Belieben in männlicher oder weiblicher Ausführung – mit allerlei Problemen zu tun:

„Jesse und die Gang haben zwar den Meerestempel überlebt, dabei aber ein bisschen mehr mit nach Hause gebracht als sie erwartet hatten: einen verlorenen Abenteurer, ein mächtiges Gerät und ein kolossaler Feind, der fähig ist, Beacontown zu Staub zu zermahlen. Es vermag zwar mehr hinter dem gefürchteten Gegner zu stecken als auf den ersten Blick sichtbar ist, aber um das herauszufinden, muss sich Jesse – gemeinsam mit ein paar Vertrauten – auf ein neues Abenteuer begeben, dieses Mal in das eisige Unbekannte...“

Minecraft: Story Modus – Season Two ist bisher nur als Download für Android- und iOS-Geräte, Mac, PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Auch eine physische Version ist geplant, diese wird aber wohl erst im Herbst in den Handel kommen.

Episode 2 in bewegten Bildern

Kurz vor dem Release der zweiten Episode veröffentlichte Telltale Games natürlich auch einen Trailer, der euch auf das Kommende einstimmen soll. Diesen findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik:

