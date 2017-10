Mighty No. 9 - Microsoft entwickelt eigenen Patch aufgrund schlechter Performance

Die Geschichte von Mighty No. 9 ist eine mit vielen Höhen und Tiefen: Keiji Inafune, der ehemalige Projektleiter der Mega Man-Reihe, startete das Crowdfunding-Projekt, um einen geistigen Nachfolger von Mega Man zu veröffentlichen, der den Fans alle Wünsche erfüllen sollte. Dabei erreichten die Teams von Comcept und Inti Creates im September 2013 innerhalb von nur zwei Tagen das angepeilte Ziel.

Hinter den Kulissen gab es während der Entwicklung offenbar aber einige Probleme und auch der Kontakt zum Publisher Deep Silver schien stellenweise gestört. Heraus kam ein Produkt, das meilenweit hinter den Erwartungen zurück blieb und auf ganzer Linie enttäuschte. Doch selbst jetzt - mehr als ein Jahr nach dem Release - sorgt das Spiel weiterhin für Kontroversen und wird wohl niemals in einem guten Licht stehen.

So teilte Microsoft nun mit, dass sie ein eigenes Team an die Version für die Xbox One gesetzt haben, damit diese einen Patch nachliefern, der die desaströse Performance auf der Konsole verbessere. Solch ein Schritt ist sehr ungewöhnlich, da die Entwicklerstudios eigentlich selbst für Patches und Updates zuständig sind, sie diesen Schritt jedoch offenbar nicht für nötig hielten oder es schlicht finanziell nicht möglich ist. So oder so ist das Bild des Entwicklerstudios Inti Creates mehr als zerstört und dürfte nicht so leicht wiederherzustellen sein.

Der Patch erschien bisher nur im Rahmen des Xbox Insider-Programms, dürfte aber in den nächsten Tagen für alle Besitzer des Spiels zugänglich sein und zumindest die Performance verbessern. Die Inhalte des Spiels sind davon nicht betroffen und somit ist es zweifelhaft, ob das Spiel überhaupt von Mega Man-Fans angefasst werden sollte.

Now this is a first, Microsoft took it upon themselves to patch Mighty No 9 and fix it on their platform.



That's next level. pic.twitter.com/Kw1LhqYw2q