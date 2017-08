Midnight Club: Los Angeles - Neuer Teil des Rennspiels von Rockstar geplant?

Im Internet tauchten jetzt zwei Screenshots auf, die die Rückkehr der Midnight Club-Reihe aus dem Hause Rockstar Games vermuten lassen. Diese sollen von einem Entwickler bei Rockstar Games stammen, der die Bilder auf seinem Xbox Live-Profil hochlud.

Mit Midnight Club veröffentlichte das Entwicklerstudio Rockstar Games mehrere Teile ihrer Rennspiel-Reihe, die einige Fans generieren konnte. Der letzte Teil, Midnight Club: Los Angeles, erschien 2008 und seitdem ist es bis auf kleinerer Gerüchte ruhig um die Reihe geworden. Durch Screenshots, die jetzt im Internet auftauchten, sprießen jedoch erneut Hoffnungen auf eine Fortsetzung der Reihe.

Screenshots bei Xbox Live

Wie der Reddit-User Derik2502 jetzt auf dem Xbox Live-Profil des angeblichen Rockstar Games-Entwickler tweedycrowd727 entdeckte, testete dieser in den vergangen Tagen mehrfach ein Spiel, das das Logo der Midnight Club-Reihe in der Spieleleiste zeigte. Doch damit nicht genug, denn eben jener Entwickler habe demnach auch zwei Screenshots hochgeladen, die zum einen eindeutig den Splashscreen eines Midnight Club zeigen und zum anderen das Tuning eines Nissan Skyline GTR präsentieren. Des Weiteren lässt sich auf beiden Bildern das Profil von tweedycrowd727 finden, was für eine Echtheit der Bilder sprechen könnte.

Es könnte sich bei den Screenshots jedoch auch um gut gemachte Fakes handeln, da besonders die grafische Aufmachung eher altbacken wirkt. Dies könnte aber auch einzig und allein daran liegen, dass sich der Titel in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung befindet und sich somit noch nicht in voller Pracht präsentieren kann.

Aktuell ist bekannt, dass Rockstar Games an Red Dead Redemption 2 und GTA Online arbeitet. Die Entwicklung eines GTA VI wurde vor wenigen Tagen von einem Schauspieler dementiert und somit wäre durchaus Platz für einen neuen Teil der Rennspiel-Reihe. Wir dürfen gespannt sein, was die nächsten Wochen und Monate noch für uns parat halten.

