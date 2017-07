Microsoft - Paint wird ab Herbst nicht mehr weiterentwickelt

Das Unternehmen Microsoft machte schon in den vergangenen Monaten klar, dass man mit Windows 10 nicht auf der Stelle treten wolle und manche Features obsolet geworden sind, bzw. einen besseren Ersatz benötigen. Diese Linie wird auch mit dem im September erscheinenden Fall Creators Update fortgesetzt und die Redmonder verzichten auf einige bekannte Programme.

So trifft es auch Microsoft Paint, das bereits seit Windows 1 ein beliebtes Tool und eine Entfernung völlig unvorstellbar war. Das Betriebssystem erschien 1985 und somit ist das Programm schon über 30 Jahre alt - Grund genug für Microsoft die Weiterentwicklung endgültig einzustellen. Das Tool wurde zwar immer wieder erweitert, doch aus Sicht von Microsoft ist die Zeit für ein Ende jetzt gekommen. Schon mit dem letzten Creators Update fügte Microsoft die Software Paint 3D ein, die das Tool um eine weitere Dimension erweitern sollte, bisher jedoch aus Sicht vieler Nutzer nicht überzeugen konnte.

Gelöscht wird das Programm damit jedoch nicht, sondern nur als "veraltet" angesehen und könnte in zukünftigen Updates völlig entfernt werden. Andere Tools werden vollständig aus dem System entfernt werden: Dazu gehören der 3D Builder und Outlook Express, das mit dem Update völlig durch die Mail-Applikation ersetzt werden soll. Die Mitteilung der Änderungen soll den Usern und Entwicklern einen Ausblick geben, sodass mit diesen geplant werden kann.

Die komplette Liste der gestrichenen bzw. veränderten Features findet ihr hier.

Bill Gates möchte kein US-Präsident werden. Das und vieles mehr hat er jetzt gegenüber Reddit in einer aktuellen Fragerunde klargestellt.

Microsoft führt zahlreiche Umstrukturierungen in Europa durch, was zur Schließung von Studios und Einstellung von Projekten führen könnte. So sind Fable Legends und Project Noxcille fortan ...