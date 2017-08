Microsoft - Offenbar eine VR-Umsetzung von Halo in Arbeit

Es scheint so als arbeiten Microsoft und 343 Industries an einer Umsetzung ihrer beliebten Halo-Reihe für die sogenannte Mixed Reality. Dabei könnte es sich um ein Produkt handeln, das komplett auf eine Virtual Reality-Brille setzt oder gar in Verbindung mit der HoloLens eine völlig neue Erfahrung bieten könnte.

Mit Windows Mixed Reality setzt das Redmonder Unternehmen Microsoft auf eine Mischung der Realität mit einer Erweiterung durch die virtuelle Realität. Dies wird beispielsweise durch die HoloLens ermöglicht, die die eigene Realität stark erweitert und somit verschiedenste Möglichkeiten bietet. Der Konzern veröffentlichte jetzt ein Schaubild mit unterschiedlichen Firmen, die zum aktuellen Zeitpunkt für die eigene Plattform entwickeln und besonders ein Logo sticht aus der Masse heraus.

Halo im Mixed Reality-Programm

So lässt sich unter den vielen Namen auch das Logo von Halo erkennen. Die Marke gehört zu den stärksten Zugpferden von Microsoft und ist fester Bestandteil des Xbox-Lineups seit der allerersten Konsole. Eine Umsetzung in die Virtual bzw. Augmented Reality wäre demnach nur ein logischer Schritt und würde die Verkaufszahlen der eigenen Headsets höchstwahrscheinlich in die Höhe treiben. Durch diesen Schachzug könnte Microsoft außerdem klar machen, dass die Mixed Reality nicht nur für kreative Arbeitsprozesse oder kleinere Spielereien zu gebrauchen ist, sondern auch tiefgehende Möglichkeiten im Bereich der Videospiele erlaubt.

Um was für ein Produkt es sich bei der Halo-Umsetzung letztendlich handeln wird, ist bisher unbekannt. Denkbar wäre sicherlich eine Art AR-Erfahrung, die auf einfache Art und Weise das Halo-Unviersum abbildet. Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich, da auffällt, dass nahezu jede andere Firma auf dem Schaubild mit VR arbeitet und die HoloLens zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Produkt für den Consumer-Markt ist.

Wohin geht die Mixed Reality-Reise?

Überhaupt ist aktuell noch unklar, ob Microsoft weiterhin auf eine Mischung der Realitäten via HoloLens setzen wird oder man sich weiter auf die Virtuelle Realität fokussiert, die schon mit unterschiedlichen Headsets auf dem Markt vertreten ist und zumindest im Kopf der Kunden angekommen sein dürfte.

Wünschenswert wäre sicherlich eine Art Halo VR, das an die Portierungen erinnern könnte, die Bethesda gerade für ihre eigenen Spiele vornimmt. Es dürfte jedenfalls sicher sein, dass 343 Industries und Microsoft kein halbherziges Produkt auf den Markt werfen werden, nur weil es den großen Namen Halo trägt. Man darf gespannt sein, was die nächsten Monate noch in petto haben.

