Metroid: Samus Returns - Legacy Edition für den europäischen Markt geplant

Im Treehouse-Livestream von der E3 wurde eine Special Edition zu Metroid: Samus Returns, in der neben dem Spiel noch eine Soundtrack-CD steckt. Für den europäischen Markt scheint Nintendo außerdem an einer umfangreicheren Spezialausgabe zu arbeiten.

In Metroid: Samus Returns wird der Game Boy-Klassiker Metroid II: Return of Samus für den Nintendo 3DS neu aufgelegt. In einem Livestream von der E3 2017 wurde eine Special Edition des Remakes angekündigt, die neben dem Spiel noch eine CD mit 25 dazugehörigen Musikstücken beinhaltet. Die Kollegen von NintendoLife haben eine Grafik zu einer streng limitierten Legacy Edition für den europäischen Markt aufgestöbert, in der noch weitere Goodies stecken sollen. Die Legacy Edition soll folgenden Inhalt haben:

Metroid: Samus Returns als Vollversion

ein Steelbook im Design des Game Boy-Moduls von Metroid II: Return of Samus

ein 40 Seiten umfassendes Artbook

eine Soundtrack-CD mit 25 Titeln

einen Morph Ball-Schlüsselanhänger

einen Pin im Design des Metroid-Logos

einen Downloadcode für Metroid II: Return of Samus über die Virtual Console des 3DS

Offiziell wurde die Legacy Edition noch nicht von Nintendo bestätigt. Wenn ihr euch ein Exemplar zum Normalpreis sichern wollt, solltet ihr sie rechtzeitig vorbestellen. Metroid: Samus Returns erscheint am 15. September für Geräte der Nintendo 3DS-Familie.

