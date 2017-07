Metro Exodus - Soundtrack des E3-Trailers ab sofort kostenlos herunterladen

Ab sofort kann der Soundtrack von Metro Exodus aus dem offiziellen E3-Trailer kostenlos heruntergeladen werde. Der Soundtrack gilt als kleines Dankeschön an die Fans von Metro und ist ein Tribut an die langjährige Assoziation mit der Metro-Reihe.

Im Rahmen der hinter uns liegenden E3 in Los Angeles haben Publisher Deep Silver und Entwickler 4A Games den Shooter Metro Exodus mit Hilfe eines Trailers offiziell enthüllt. Der Titel soll im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

Der Original-Exodus-Mix "In The House In A Heartbeat", der im Ankündigungs-Trailer von Metro Exodus verwendet worden ist, ist nun von dem Komponisten John Murphy und Feel For Music kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Der Soundtrack gilt als kleines Dankeschön an die Fans von Metro und ist ein Tribut an die langjährige Assoziation mit der Metro-Reihe (der Track wurde bereits 2010 im Launch-Trailer zu Metro 2033 verwendet).

Da der E3-Trailer unglaublich viel positive Resonanz erhalten hat, haben sich Deep Silver und 4A Games dazu entschlossen, ihn kostenlos allen Fans zur Verfügung zu stellen.

Den Soundtrack könnt ihr euch bei YouTube, Spotify sowie Soundcloud anhören oder auf der offiziellen Homepage in High-Quality herunterladen.

