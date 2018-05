Metro Exodus - Shooter überraschend auf 2019 verschoben

Fans der Metro-Serie müssen sich noch ein wenig länger auf einen neuen Ableger gedulden. Wie THQ Nordic nun bekannt gegeben hat, erscheint Metro: Exodus erst im Jahr 2019.

Der Shooter Metro: Exodus ist offiziell im Rahmen der letztjährigen E3 enthüllt worden. Der Titel befindet sich derzeit bei 4A Games in der Entwicklung und sollte ursprünglich in diesem Jahr für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen.

Nun hat THQ Nordic innerhalb einer Pressemitteilung überraschend bekannt gegeben, dass sich das Spiel verzögern und nicht mehr 2018 veröffentlicht wird. Als neuer Release-Termin wird lediglich auf das erste Quartal 2019 verwiesen. Damit wird Metro: Exodus zwischen Januar und März 2019 erscheinen. Weshalb der Termin verschoben worden ist hat THQ Nordic bislang nicht verraten.

Metro: Exodus

Wie auch in den vorherigen Metro-Ablegern schlüpft ihr in Metro: Exodus in die Rolle des Protagonisten Artyom, der mit einer Gruppe Überlebender aus den Ruinen der Moskauer Metro flieht. Laut Publisher Deep Silver wird das Spiel eine "Sandbox Survival Experience", bei der die Spieler große, nicht lineare Gebiete innerhalb einer Handlung erkunden können, die sich über ein ganzes Jahr ersteckt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Metro-Serie wird Exodus dem Spieler eine offene Welt zur Verfügung stellen.

Der erste Titel der Reihe, Metro 2033, erschien im Jahr 2010. Metro: Last Light ist drei Jahre später am 14. Mai 2013 veröffentlicht worden. Das Franchise basiert auf den Werken des russischen Autors Dmitri Gluchowski.

