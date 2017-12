Metro Exodus - Neuer Trailer erscheint Freitag

Am Freitag erscheint ein neuer Trailer zu Metro Exodus. Die Präsentation erfolgt im Rahmen der Game Awards 2017. Unklar ist, ob wir zusätzlich frisches Gameplay-Material zu sehen bekommen.

Erstmals auf der E3 2017 vorgestellt, bekommen wir am Freitag den nächsten Einblick in Metro Exodus. Das in Malta angesiedelte Entwicklerstudio 4A Games wird im Rahmen der Game Awards 2017 einen neuen Trailer präsentieren.

Geoff Keighley, Moderator der Game Awards, gab die Nachricht auf seinem privaten Twitter-Account bekannt. Das zu Metro Exodus gezeigte Material soll eine Weltpremiere darstellen, verkündeten die Veranstalter. Die Game Awards finden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ab 2:30 Uhr statt.

Neue Eindrücke zu Metro Exodus

Unklar ist, was genau 4A Games und Publisher Deep Silver bei den Game Awards zeigen wollen. Denkbar ist beispielsweise frisches Gameplay-Material, Einblicke in die Story oder Behind-the-Scenes-Geschichten.

Metro Exodus erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Ihr könnt das Spiel hier vorbestellen und direkt zum Releasetermin sichern. Den ersten Trailer findet ihr hier:

Infos zu Metro Exodus