Meisterdetektiv Pikachu - Leak zeigt Filmset und gibt Hinweise auf den Plot

Detektiv Pikachu wird im kommenden Jahr eine vollwertige Kinoumsetzung seitens Hollywood erhalten. Jüngst wurden Bilder via Twitter geleakt, die auf das Filmset deuten.

Pikachu schafft es auf die große Leinwand! Genauer gesagt Meisterdetektiv Pikachu, den wir bereits aus dem gleichnamigen Spiel für den Nintendo 3DS kennen. Der Film wird mit der Stimme von Ryan Reynolds als Detektiv Pikachu daherkommen. Zudem sind Justice Smith und Kathryn Newton an Bord. Rob Letterman zeigt sich als Director verantwortlich, während Nicole Perlman das Skript mit Co-Writer Alex Hirsch schreibt. Ein Starttermin ist aktuell auf den 10. Mai 2019 datiert.

Filmset via Twitter geleakt

Und in Detective Pikachu werden die niedlichen Pokémon scheinbar gemeinsame Sache mit den Menschen machen, wie sich jüngst durch einen Leak via Twitter zeigte.

Der User Howard Bud hat einige Bilder vom Filmset geschossen und sie im Internet verbreitet. Die Bilder zeigen diverse Requisiten einer Polizeistation. Ein Abzeichen des Präsidiums birgt ein Symbol mit dem Pokémon Victini und wir können die Aufschrift "Human Pokémon Partnership" erkennen.

In weiteren Bildern sehen wir unter anderem ein Notizbrett, das diverse Blätter angepinnt aufzeigt. Scheinbar werden die Pokémon Masc, Pam-Pam und Georok gesucht. Bemerkenswert ist hier die Inszenierung respektive das Aussehen der Pokémon, die eher realistisch gehalten wirken.

Beim dritten Foto sehen wir eine Informationstafel mit der Aufschrift "Welcome to Police Plaza", die auf die Örtlichkeit Ryme City und näher noch der Einrichtung Police Plaza deutet. Hier sehen wir zudem ein paar Anweisungen, die sich an die Besucher richten. Im vierten und letzten Bild sehen wir schließlich ein paar Fahrzeuge, die entsprechende Einsatzwagen darstellen könnten.