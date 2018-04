Mega Drive Mini - Sega bringt eigene Retrokonsole auf den Markt

Sega tritt in die Fußstapfen von Nintendo und veröffentlicht einen Mega Drive Mini. Welche Spiele und wie viele die Retrokonsole mitbringt, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Konsole Sega Mega Drive (Genesis) wird am 29. Oktober 2018 bereits 30 Jahre alt und Sega hat es sich nicht nehmen lassen, zu diesem Anlass eine hauseigene Classic-Konsole vorzustellen - den Mega Drive Mini.

Die 16-Bit-Konsole erhält somit eine eigene Classic Edition, ähnlich wie wir es schon von Nintendo mit dem NES Mini und dem SNES Mini gewohnt sind. Das kleine Schmuckstück soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, erst in Japan und dann im Rest der Welt.

Sie haben zudem bestätigt, dass eine Vielzahl an klassischen Games mit dem Mega Drive Mini veröffentlicht wird, allerdings fehlen sämtliche Informationen, um welche Games es sich hierbei handeln wird.

Hardware-Hersteller

Die Konsole entsteht in Zusammenarbeit mit der Hardware-Firma AtGames, die in der Vergangenheit eine Lizenz erhielt und damit geklonte Konsolen produzierte. Polygon gab diesbezüglich zu verstehen, dass die Hardware nicht unbedingt das sei, was sie sich unter solch einem Gerät versprachen. AtGames hat nun via Facebook bestätigt, dass der neue Mega Drive Mini von ihnen mit Hardware ausgestattet wird. Technische Details liegen noch nicht vor.

Falls ihr bereits mit dem NES Classic und dem SNES Classic vertraut seid, dann wisst ihr sicherlich, in welche Richtung die Mega Drive Mini-Konsole gehen soll. Auf der Konsole werden wohl diverse Spiele vorinstalliert sein, die ihr womöglich noch von der eigentlichen Retrokonsole Sega Mega Drive kennt.