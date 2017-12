Medievil - Der Klassiker kehrt 2018 als 4K-Remaster zurück

Medievil samt Protagonist Sir Daniel Fortesque kehrt zurück auf die PlayStation 4. Sony bestätigte die Entwicklung eines Remasters des Klassikers in frischer 4K-Optik.

Wir schreiben das Jahr 1998: Die PlayStation ist weiterhin äußerst erfolgreich und massenhaft Spiele werden für die Heimkonsole von Sony veröffentlicht. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Spiele von Drittentwicklern, sondern auch Sony entwickelte in ihren Studios fleißig weiter neue Marken und dazugehörige Videospiele. So auch geschehen mit Medievil, einem Action-Adventure, das durch seinen ulkigen Skelett-Protagonisten Sir Daniel Fortesque und dem sehr düsteren Humor lebte.

Sir Daniel kehrt zurück

Es folgten ein Nachfolger - ebenfalls für die PlayStation 1 - und zuletzt bekamen die Spieler Medievil als Remake für die PSP zu sehen - vor mittlerweile ebenfalls 12 Jahren. Dabei erfreute sich der Titel großer Beliebtheit und gehört bis heute für viele Spieler zu dem frühen Bild der PlayStation-Ära. Wie Sony jetzt im Rahmen der PlayStation Experience 2017 bestätigte, müssen sich Anhänger der Reihe nicht mehr allzu lange gedulden und Medievil wird zurückkehren.

Demnach arbeite Sony aktuell an einem kompletten Remaster des Originals, das in frischer 4K-Optik für die PlayStation 4 daherkommen soll. Viele weitere Informationen wurden nicht preisgegeben und zusätzliche Details sollen in der nahen Zukunft folgen. Shawn Layden, Geschäftsführer von Sony Interactive Entertainment America äußerte sich folgendermaßen:

“Wir denken, dass Sir Daniel eine weitere Wiederbelebung benötigt und jetzt die Zeit ist, um es zu tun. Glücklicherweise hatte ich den Titel schon länger im Ofen und als ich den aufkommenden Druck sah, wusste ich, dass es ein großartiger Zeitpunkt wäre darüber zu sprechen."

Zuletzt zeigte die Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy, das eine Remaster-Collection durchaus erfolgreich sein und einer alten Marke neues Leben einhauchen kann. Schon nach diesem Erfolg sprachen die ersten Fans von Umsetzungen der Spyro-Reihe oder eben jenes Medievil. Wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Informationen es über den Titel geben und wann er zum Erwerb zur Verfügung stehen wird.