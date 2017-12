MediaMarkt - Tiefpreis-Angebote mit Xbox One S, Zelda: Breath of the Wild und mehr

Bei MediaMarkt gibt es neue Angebote zum Tiefpreis. Mit dabei sind auch die Xbox One S und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die Tiefpreisspätschicht gilt nur noch bis Mittwoch.

Bis Mittwoch um 8 Uhr gibt es bei MediaMarkt die MEGA-Tiefpreisspätschicht zu entdecken. Weihnachtliche Top-Angebote aus dem gesamten Sortiment warten auf dich, darunter auch Spiele und Konsolen.

Mit dabei ist auch die Xbox One S im Bundle mit einem Spiel für nur 177 Euro. Außerdem gibt es den New Nintendo 2DS XL, Zelda: Breath of the Wild und andere Games günstiger.

Natürlich sind nicht nur Spiele, sondern auch viel weitere Produkte stark reduziert. Haushalt, Computer, Zubehör und Fotografie sind allesamt im Angebot.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.