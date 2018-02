MediaMarkt - Super Bowl-Angebot: 18 Prozent Rabatt auf alles!

Wie schon erwähnt, gelten due Schnäppchen gerade einmal eine Stunde lang. Zuschauer des Super Bowls dürfen also von besonders starken Angeboten profitieren - egal, ob Patriots oder Eagles letztendlich gewinnen.

Zum Super Bowl gibt es bei MediaMarkt 18 Prozent Rabatt auf alles. Das Angebot gilt jedoch nur zwischen 4 und 5 Uhr. Wer sparen möchte, muss sich also schleunigst beeilen.

MediaMarkt - Tiefpreis-Angebote mit Xbox One S, Zelda: Breath of the Wild und mehr