MediaMarkt - Nintendo Switch Mario-Bundle, Oculus Rift und mehr reduziert

Die Angebote gelten nur noch bis zum 28. Dezember 2017 um 9 Uhr deutscher Zeit. Beeilt euch also, wenn ihr das Schnäppchen haben wollt! Hunderte Produkte aus den Bereichen Elektronik, Spiele, Haushalt und Technik sind rabattiert.

Wer lieber in die virtuelle Realität eintauchen will, kann dies nun zum neuen Schnäppchenpreis. Die Oculus Rift kostet nämlich nur 399 Euro.

Außerdem ist das Xbox One S Bundle ebenfalls interessant. Zusammen mit zweitem Controller, Forza Motorsport 7, FIFA 18, Minecraft und Forza Horizon 3 zahlt ihr nur 222 Euro.

Spät shoppen bei MediaMarkt , jetzt besonders stark reduziert: Nur in dieser Nacht sind mehrere heißbegehrte Produkte im Angebot, darunter auch die beliebte Nintendo Switch und die Oculus Rift.

Bei MediaMarkt gibt es nur in dieser Nacht zahlreiche großartige Spiele-Angebote. Sichert euch die Nintendo Switch im Mario-Bundle, das Oculus Rift VR-Headset und die Xbox One S mit giantischem Spiele-Paket. Das Schnäppchen gilt nur noch bis zum Morgen!

MediaMarkt - Tiefpreis-Angebote mit Xbox One S, Zelda: Breath of the Wild und mehr