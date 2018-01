MediaMarkt - Neue Spar-Aktion: 3 Spiele für 49 Euro

Eine neue Schnäppchen-Aktion ist bei MediaMarkt gestartet. Nur für kurze Zeit gibt es 3 Spiele für 49 Euro abzustauben. Eine Liste neuerer Titel bietet 3 Games für 79 Euro an.

„3 für 49“ oder „3 für 79“, ihr habt die Qual der Wahl: Bei MediaMarkt gibt es aktuell eine neue Schnäppchen-Aktion für Gamer. Sichert euch aktuelle Spiele und bekannte Klassiker zum absoluten Rabattpreis.

Bei „3 für 49“ sind Spiele wie The Witcher 3, The Evil Within 2 und Skyrim dabei. Bei „3 für 79“ gibt es Games wie Destiny 2, Wolfenstein 2 und GTA 5.

Die Rabatte gelten nur solange der Vorrat reicht. Wer sich ein Angebot sichern möchte, müsste sich beeilen.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.