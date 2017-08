MediaMarkt - Neue Aktion: 3 Spiele für nur 49 Euro

Bei MediaMarkt könnt ihr aktuell 3 Spiele zum Preis von nur 49 Euro sichern. Der Preis wird beim Bezahlvorgang automatisch angepasst. Auch neue Games sind im Rahmen einer 3-für-79-Aktion dabei.

3 Spiele für gerade einmal 49 Euro? Im Rahmen einer aktuellen MediaMarkt-Aktion sichert ihr euch mehrere Games zum absoluten Schnäppchenpreis. Im Rahmen der 3-für-79-Aktion gibt es außerdem auch viele Neuerscheinungen zum Wahnsinnspreis.

„Drei zum Hammer-Preis“ lautet das Motto der beiden Angebote: Für 49 Euro gibt es Titel wie Watch Dogs 2, Fallout 4, Diablo 3, Mafia 3, XCOM 2 und mehr. Für 79 Euro gibt es Neuerscheinungen wie Prey, Uncharted 4, The Last Guardian, Agents of Mayhem, Yakuza Zero und mehr.

So geht's:

Die 3 gewünschten Spiele auswählen. In den Warenkorb legen. Der Preis wird automatisch auf 49 Euro oder 79 Euro angepasst.

Hier geht es zu den einzelnen Kategorien:

Hinweis: Bei den Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Für jeden darüber erfolgten Kauf erhalten wir eine kleine Provision.

