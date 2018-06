MediaMarkt - Mega-Deals zur WM: 5 kaufen, 4 zahlen!

Die ersten Spiele im Rahmen der WM 2018 liegen bereits hinter uns. Passend zu dem sportlichen Großereignis veranstaltet der MediaMarkt derzeit neue Mega-Angebote. Nur noch bis zum morgigen Montag könnt ihr innerhalb der Sparaktion "5 kaufen, 4 zahlen!" bares Geld sparen. Außerdem wird euch im Onlineshop bei ausgewählten Artikeln die Mehrwertsteuer geschenkt.

Passend zur Fußball-Weltmeister 2018 in Russland könnt ihr in dem Onlineshop von MediaMarkt wieder ordentlich Geld sparen. Unter dem Motto "5 kaufen, 4 zahlen!" bekommt ihr den günstigsten Artikel in eurer Auswahl umsonst dazu.

So geht's:

Fünf Wunschprodukte auswählen Alle in den Warenkorb legen Das günstigste Produkt im Warenkorb geschenkt bekommen

Dabei könnt ihr sämtliche verfügbaren Produkte im Onlineshop völlig frei miteinander kombinieren. Wir empfehlen fünf Artikel mit einem möglichst ähnlichen Preisniveau zu kaufen, damit es sich auch wirklich richtig für euch lohnt.

Das Angebot gilt nur für den Onlineshop von MediaMarkt und läuft lediglich noch bis kommenden Montag, den 18. Juni 2018.

19% Mehrwertsteuer geschenkt!

Weiterhin streicht MediaMarkt bei zahlreichen Produkten die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent. Somit erhaltet ihr auf verschiedene Produkte von Samsung einen ordentlichen Rabatt. Dazu gehören Monitore, Speicherkarten, ausgewählte Fernseher, Smartwatches, Tablets und Smartphones.

So geht's:

Aktionsprodukt auswählen Artikel in den Warenkorb legen Im Warenkorb werden automatisch 19% vom Kaufpreis abgezogen.

Bei diesem Angebot könnt ihr euch ein wenig mehr Zeit lassen. Hier habt ihr noch bis zum 26. Juni 2018 um 20 Uhr Zeit.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*