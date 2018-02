MediaMarkt - Das Beste für eure Konsole: QLED- oder OLED-Fernseher?

Mit der PS4 Pro und Xbox One X sind zwei leistungsstarke Konsolen auf dem Markt, die voll auf Technik und Grafikbrillanz setzen. Für das beste Erlebnis ist allerdings ein passender Fernseher nötig, doch die Qual der Wahl stellt sich bei den vielen im MediaMarkt verfügbaren Modellen als besonders schwierig heraus. Gerade der Unterschied zwischen OLED und QLED ist nicht ganz so einfach zu erkennen - was ist also besser?

Das Fachchinesisch bei modernen Fernsehern ist für viele nur merkwürdiges Geschwafel. Wer genau hinschaut, entdeckt jedoch zwischen allen Modellen wichtige und qualitative Unterschiede, die letztendlich eure Gaming-Erfahrung verbessern können.

Mit den beiden neuesten Power-Konsolen auf dem Markt, der PS4 Pro und der Xbox One, ist es deshalb besonders wichtig, welchen Fernseher ihr euch für die bestmögliche Grafik anschafft. Bei MediaMarkt gibt es deshalb die Wahl zwischen OLED- und QLED-Fernsehern, deren Relevanz auf dem Markt immer weiter steigt.

Warum ist OLED und QLED so wichtig?

Fernseher-Hersteller setzen inzwischen auf unterschiedliche Standards: Während LG, Philips und Sony auf OLED schwören, ist QLED bislang ausschließlich Samsung-Territorium. Die Wahl des Herstellers entscheidet deshalb auch darüber, welchen ihr letztendlich erwerbt.

QLED ist OLED in der Regel überlegen, was sich auch im Preis bemerkbar macht: Ein Modell von Samsung kostet im Vergleich zum ähnlichen Gerät eines anderen Herstellers meistens bis zu 200 Euro mehr. Aber was unterscheidet die beiden LED-Bezeichnungen?

QLED versus OLED

QLED basiert auf dem normalen LED-Prinzip, setzt aber auf ein weiterentwickeltes „Backlight“. Damit bezeichnet man den Part im Fernseher, der die Millionen Bildpunkte, aus denen letztendlich die einzelnen Farben entstehen, von hinten beleuchtet und zum Strahlen bringt. Eine mit speziellen „Quantum Dots“ (daher auch der Name „QLED“) genannten Partikeln bespickte Folie reagieren auf das Licht und sorgen so für kräftigere und kontrastreichtere Farben.

OLED verzichtet hingegen auf das „Backlight“, denn die aus organischem Material (daher auch der Name „OLED“) bestehenden Bildpunkte beleuchten sich selbst und benötigen keinen weiteren Part im Fernseher. Im Gegensatz zu QLED werden Punkte, die ein Schwarz darstellen sollen, gar nicht erst beleuchtet. Das sorgt dafür, dass Schwarztöne deutlich dunkler abgebildet werden. Dank ihres simplen Aufbaus sind OLED-Fernseher besonders dünn und ähneln von der Seite fast schon einem Blatt Papier.

In der allgemeinen Qualität sind QLED- und OLED-Fernseher ähnlich gut. QLED-Modelle haben jedoch einen Vorteil bei besonders hellen Tönen („weiß ist weißer“), OLED-Modelle bei besonders dunklen Tönen („schwarz ist schwärzer“).

Was bringen mir OLED und QLED beim Gaming?

PS4, PS4 Pro, Xbox One S und Xbox One X unterstützen allesamt den HDR10-Standard, mit dem sich mehr Farben darstellen lassen, als jemals zuvor. Mehrere Milliarden Töne sind möglich, dank der Technik der QLED- und OLED-Fernseher können diese auch besonders gut dargestellt werden - gerade auf der PS4 Pro und Xbox One X, die mit einer 4K-Auflösung mehr Pixel abbilden können als ihre schwächeren Vorgänger.

QLED punktet bei Videospielen, die auf ein freundliches und farbenreiches Szenario setzen. Spielt ihr einen Titel wie BioShock Infinite oder das kommende Far Cry 5, in denen am Himmel besonders viele Wolken und Sonnenlicht zu sehen sind, könnt ihr diese in unglaublich hellen Weißtönen erleben. OLED kann das deutlich schlechter darstellen, hier wirkt alles wie Standard. Für Besitzer einer Power-Konsole ist besonders wichtig, dass QLED-Fernseher immer auch HDR-Fernseher sind. Das Ergebnis: Ein satteres Rot, ein klareres Blau und ein schöneres Grün.

Dafür profitiert OLED bei düsteren Videospielen von seinen kräftigen Schwarztönen und scharfen Kontrasten. Games wie Outlast oder Days Gone können den ganzen Horror mit OLED überaus authentisch wiedergeben, während QLED einen leichten Grauschleier über jedes Schwarz legt. OLED-Modelle kommen jedoch nicht immer mit dem HDR10-Standard daher. Die meisten modernen Geräte unterstützen diesen aber trotzdem und weisen im Vergleich zu QLED eine nahezu identische Erfahrung auf.

Zusammengefasst: Wer die beste Gaming-Erfahrung will, kauft sich einen QLED-Fernseher. Wir empfehlen jedoch einen normalen OLED-Fernseher, der nicht nur günstiger, sondern obendrein auch nur geringfügig schlechter ist. Mit einem OLED-Modell könnt ihr also nie etwas falsch machen.

