MediaMarkt - 5-für-3-Aktion bringt Games im Angebot zu Ostern

Bei Media Markt gibt es ein neues Angebot, das passenderweise für die Ostertage geschnürt wurde. Gamer können jetzt 5 Spiele erwerben und müssen davon nur 3 bezahlen. Wie immer gilt: Das Angebot ist auf wenige Tage beschränkt!

Auch im Hause Media Markt gibt es im Rahmen der kommenden Ostertage ein paar Angebote, die ihr keines falls verpassen solltet. Mit der sogenannten 5-für-3-Aktion gibt es nämlich auch ein besonderes Schmankerl für alle Gamer da draußen!

Wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, dürft ihr euch hier fünf Spiele aussuchen und müsst am Ende dafür nur drei bezahlen. Dazu sei gesagt, dass die beiden günstigsten Spiele vom Gesamtpreis subtrahiert werden. Also ganz einfach alle 5 Spiele in den Warenkorb legen und am Ende nur 3 bezahlen!

Wie immer solltet ihr nicht allzu lange mit einer Kaufentscheidung warten. Die Media Markt "Eier-Feier" wird noch bis zum 31. März 2018 ein Angebot im Repertoire des Elektrofachhändlers sein. Die Spiele können übrigens von folgenden Plattformen gewählt werden: PS Vita, PS3, PS4, Wii, Wii U, Nintendo DS und 3DS, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, PC.

Hier 5 Games zum Preis von 3 erhalten!

Eine kleine Auswahl an möglichen Titeln:

Star Wars Battlefront II

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

Call of Duty: WWII

Diablo III

Uncharted: The Lost Legacy

Monster Hunter World

GTA 5 - Grand Theft Auto V

FIFA 18

TESO: Morrowind

Assassin's Creed: Origins

Mario Party: The Top 100

Metroid Samus Returns

Und viele mehr!

