Mass Effect Andromeda - Was halten die Synchrosprecher der Ryder-Geschwister vom Spiel?

Eine berechtigte Frage stellt sich vielen Interessenten von Mass Effect Andromeda. Wie finden die Synchronsprecher der Ryder-Geschwister das neue SciFi-Abenteuer und wie war die Arbeit am Spiel? Die Antworten gibt es jetzt in einem Interview.

Mass Effect Andromeda ist in aller Munde. Erst heute Mittag berichteten wir über den Multiplayer-Modus, dessen Inhalte laut Aussagen der Entwickler in Bälde verkündet werden sollen.

Abseits dessen geht es nunmehr in die heiße Phase, da der Titel bereits am 23. März 2017 in Deutschland offiziell erscheint. Die Infos häufen sich derweil und nun gibt es ein neues Interview, in dem sich Tom Taylorson und Fryda Wolff zu Wort melden. Die beiden Herrschafte sprechen Scott und Sara Ryder in Mass Effect: Andromeda.

Die beiden Schauspieler berichten, wie die gemeinsame Arbeit im Synchronstudio abgelaufen ist. Dazu gibt es einige Ausschnitte aus dem Studio zu sehen. Die beiden Zwillinge verfolgen hier einen heimlichen Disput unter Geschwistern, allerdings bleibt die Frage offen, ob solch ein Verhalten auch im fertigen Spiel zu sehen sein wird.

Mass Effect 2 kostenlos auf Origin

Wer die ursprüngliche Trilogie von Mass Effect noch nicht gespielt hat, der hat nun die Gelegenheit dazu. Mass Effect 2 gibt es jetzt kostenlos im Zuge der Aktion "Auf's Haus" von Origin. Das bedeutet, dass ihr den Titel für kurze Zeit ohne Bezahlung dauerhaft in eure Origin-Library aufnehmen könnt.

Seitenauswahl

Infos zu Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda - Kein Release für Nintendo Switch geplant Eine Veröffentlichung des Sci-Fi-Rollenspiels Mass Effect Andromeda für die Nintendo Switch ist derzeit nicht geplant. Dies wurde jetzt in einem Interview mitgeteilt. Völlig vom Tisch ist ...