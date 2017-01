Die Mannen von BioWare veröffentlichen derzeit in regelmäßigen Abständen neue Einblicke in ihr neues SciFi-Abenteuer Mass Effect Andromeda. Ein neues Video zeigt technische Details zur Tempest und zum Fahrzeug Nomad.

Die Andromeda-Initiative läuft derweil auf Hochtouren. BioWare schmeißt mit neuen Infos zu Mass Effect Andromeda förmlich um sich. Das mag primär an den nahenden Release liegen, denn das Spiel erscheint bereits am 23. März 2017 für die PS4, Xbox One und den PC.

Die Andromeda-Initiative soll kommenden Raumfahrern als Wegbereiter oder auch als Orientierungshilfe dienen. Insbesondere diejenigen unter euch, die noch nie einen Ableger von Mass Effect gespielt haben, sollten sich die vorangegangen Briefings durchlesen und die dazugehörigen Videos ansehen. Und auch die Shepard-Veteranen erhalten hier ihren adäquaten Ersteinblick in die neuen Gegebenheiten der Mission in Richtung Andromeda-Galaxie.

In einem neuen Video wird die Tempest ausführlich vorgestellt. Bioware gibt an, dass das Raumschiff das schnellste Schiff ihrer Klasse ist und sehr schnell und verstohlen agiert. An einem Tag kann sie satte 13 Lichtjahre zurücklegen. Die Panzerung und die Bewaffnung fallen eher minderwertig aus. Auf dem Schiff lassen sich Proben und Informationen in einem Forschungsraum analysieren. Außerdem werdet ihr den Nomad, Waffen und Rüstungen verbessern können. Im Konferenzraum haltet ihr die Briefings mit eurer Crew ab. Schließlich gibt es noch eine Ingenieursraum, eine Waffenkammer und Krankenstation neben dem Frachtraum. Für ausreichende Quartiere der Besatzung wurde selbstredend gesorgt.

Der Nomad hat sechs Räder, die alle eine unabhängige Aufhängung haben. Ihr könnt zwischen Vierrad- und Sechsradantrieb entscheiden. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, gibt es eine entsprechende Vorrichtung, die den Treibstoff in den Antrieb pumpt. Falls der Nomad einen Sprung vollziehen muss, wurden sogar entsprechende Schubdüsen verbaut.

Seitenauswahl

Infos zu Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda - Gameplay-Trailer mit Peebee und Interface im Fokus Bioware und Electronic Arts haben neues Gameplay-Material veröffentlicht. Im Rahmen der Keynote von Nvidia während der CES 2017 gibt es Szenen einer Loyalitätsmission mit Peebee zu ...