Mass Effect Andromeda - 'Der Sex ist verdammt gut', twitter BioWare-Entwickler

Die Romanzen waren in Mass Effect stets ein großes Thema. Auch in Mass Effect: Andromeda wird es sexuelle Ausschweifungen geben und diese sollen laut Aussagen eines Produzenten ziemlich gut inszeniert sein.

In knapp zwei Monaten ist es soweit, Mass Effect: Andromeda wird das Licht der Welt erblicken und somit dürfen sich die Spieler in ein neues SciFi-Abenteuer aus dem Hause BioWare stürzen. Erst vor wenigen Tagen berichteten wir euch über die technischen Details des Raumschiffs "Tempest" und des Fahrzeugs "Nomad":

In einer weiteren News sprachen wir über die anstehenden Romanzen, die auch in der ursprünglichen Trilogie rund um Shepard eine große Rolle spielten. In Andromeda soll dies jedoch eine "natürlichere Erfahrung" werden, was wiederum bedeutet, dass mehr Möglichkeiten geboten werden. So gab es nie die Möglichkeit eine Romanze auch ohne Liebesakt enden zu lassen oder mit einer Romanze direkt in die Kiste zu hüpfen - das alles wird sich fortan ändern.

Im Zuge dessen hat sich ein beteiligter Entwickler zu Wort gemeldet. Und zwar hat Michael Gamble, Produzent bei BioWare, einige Worte zum Sex auf seinem Twitter-Account verloren. Er beantwortete die Frage, mit wem man Sex haben könne mit folgendem Tweet: "so many. And the banging is pretty good."

Seines Zeichens sei der Sex also ziemlich gut und aufgrund der vorliegenden Informationen kann man davon ausgehen, dass diese Facette des Spiels keineswegs zu kurz kommen wird.

