Laut Aussagen der Entwickler gibt es scheinbar eine Roadmap, die eine Implementierung sämtlicher bekannter Rassen aus dem Universum von Mass Effect vorsieht. Der Roman soll viele Hintergrundinfos bereithalten.

Das Universum von Mass Effect ist dank der ursprünglichen Trilogie sehr detailiert und umfangreich ausgebaut. So dürfen nicht nur die geistigen Schöpfer bei BioWare stolz auf ihre Kreationen sein, sondern zahlreiche Spieler in die Welt eintauchen und sich an den spannenden Begegnungen mit außerirdischen Spezies erfreuen. Es gibt viele bekannte Rassen aus der Milchstraße. Und auch in der Andromeda-Galaxie werden nahezu alle bekannten Spezies aus der vorangegangen Trilogie vorkommen. So sieht es zumindest der Plan der Entwickler vor.

Diesbezüglich gibt es scheinbar eine Roadmap, die vorsieht, dass jede Spezies vorkommen könnte. Der Produzent, Mac Walters, aus dem Hause BioWare gibt dazu an, dass eine komplette Hintergrundgeschichte existiere, die erklärt, warum jede wichtige Spezies aus der Milchstraße auch in der Andromeda-Galaxie auftauchen könnte. Möglich ist diesbezüglich also alles.

Der genaue Plan wurde noch nicht enthüllt. Parallel arbeiten die Entwickler noch an einem Roman, der Details zu den Plänen bereithält. Im 1. Quartal 2017 wird es dann spannend, wenn Mass Effect: Andromeda für die PS4, Xbox One und den PC erscheint.

