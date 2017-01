Mass Effect Andromeda - Release schon im März dieses Jahres

Die Gerüchte häuften sich in der letzten Zeit und jetzt ist es endlich offiziell: Mass Effect Andromeda wird schon in diesem März veröffentlicht werden. Dies teilte BioWare jetzt offiziell mit.

Kaum ein Titel wird von Fans so sehnlichst erwartet, wie das Sci-Fi-Abenteuer Mass Effect Andromeda. Der nunmehr vierte Teil der Reihe aus dem Hause BioWare stellt damit eine Art Neuanfang dar und verabschiedet sich von dem bisherigen Protagonisten Shepard.

Wie jetzt bekannt wurde, ist die Wartezeit schon bald vorüber, denn Mass Effect Andromeda wird am 23. März 2017 in Europa veröffentlicht. Die Veröffentlichung in Nordamerika findet schon zwei Tage vorher, am 21. März, statt. Für viele Spieler mag der zeitnahe Termin überraschend kommen, doch die Gerüchte überschlugen sich in der letzten Zeit und deuteten bereits auf ein Erscheinungsdatum in diesem Zeitraum hin.

In dem offenen Brief von Aaron Flynn, dem General Manager von BioWare, wurde ebenfalls beschrieben, dass Mass Effect Andromeda das bisher ambitionierteste Mass Effect wird. Man wolle völlig neue Geschichten, Charaktere, Planeten und Spezies einführen. Aber auch das Gameplay wurde demnach mit neuen Systemen ausgestattet. Eine weitere Besonderheit ist, dass man auf die Frostbite Engine setzt, die bereits bei anderen großen Titeln des Publishers EA eingesetzt wurde.

Einige Entwickler konnten über die Weihnachtstage eine erste Version des Spiels mit nach Hause nehmen und das Feedback sei ausgesprochen positiv gewesen. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist.

Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Infos zu Mass Effect Andromeda

