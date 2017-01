Mass Effect Andromeda weiß mit einem neuen Cinematic-Trailer zu überzeugen. Es wird ein weiterer Einblick in die kommende Story geboten und das nicht zu knapp. Zudem wurden diverse Pop-Figuren aus dem Hause Funko angekündigt.

Mass Effect Andromeda lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am 23. März 2017 ist es endlich soweit und die Raumfahrer unter euch dürfen sich in ein neues Abenteuer voller Intrigen, Liebe und ausgefallenen Figuren stürzen. BioWare hat jüngst einen neuen Cinematic-Trailer an den Start gebracht, der euch abermals einen Ersteindruck von dem kommenden Epos verschaffen soll. Wir haben den Trailer wie gewohnt in unserer Videosektion eingebunden:

Abseits dessen gibt es noch gute Nachrichten für alle Freunde der Funko Pop Figuren. Die Hersteller des beliebten Spielzeugs haben nun offizielles Merchandise zu Mass Effect: Andromeda angekündigt.

Es wird eine Version mit und eine ohne Waffe von Peebee geben sowie Liam Kosta, Jaal, Sara Ryder (mit Maske, ohne Maske und alternativ mit N7-Anzug) und schließlich den Bösewichten namens Archon. In unserer Bildergalerie könnt ihr euch alle Figuren im Detail ansehen.

Die maskierte Sara Ryder wird exklusiv über GameStop vertrieben, N7 Sara Ryder nur via Best Buy und die Peebee-Figur mit der Waffe gibt es wiederum bei Target.

Infos zu Mass Effect Andromeda

