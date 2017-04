Mass Effect Andromeda - Kopierschutz-Update soll Spiel besser schützen

Mit dem neusten Update zu Mass Effect Andromeda wurde neben einigen Fehlerbehebungen vor allem ein Auge auf den Kopieschutz geworfen, der dringend Verbesserung nötig hatte.

Nur wenige Tage nach dem Release von Mass Effect Andromeda fiel das Spiel Raubkopierern zum Opfer. Andromeda wurde bereits 10 Tage nach dem PC-Release gecrackt. Damit soetwas nicht wieder passiert, wurde mit dem neusten Update der Anti-Tamper-Kopierschutz aktualisiert. Diese Version konnte bisher auch bei anderen Games noch nicht durchbrochen werden.

Wer das Spiel illegal erworben hat, wird also zukünftig nicht in den Genuss von Verbesserungen kommen. Mit dem Update 1.05 wurde die Darstellung der Augen und die Animationen der Charaktere deutlich verbessert. Während Käufer also jetzt in lebhafte Gesichter blicken, werden die Menschen, die das Game nicht legal gekauft haben, weiterhin in leblose Puppengesichter starren und sich hoffentlich ärgern.

