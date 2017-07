Mass Effect Andromeda - Kopierschutz Denuvo wurde entfernt

Mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Patch 1.09 für BioWares Weltraum-RPG Mass Effect Andromeda wurde der unbeliebte Kopierschutz Denuvo entfernt. Der Schutz mithilfe von Origin ist jedoch weiterhin vorhanden.

Es gehört aufgrund der Startschwierigkeiten wohl schon jetzt zu den größten Enttäuschungen des Videospieljahres 2017: Mass Effect Andromeda aus dem Hause BioWare. Trotz der herausragenden Vorgänger konnte Andromeda nicht an den Erfolg vergangener Tage anknüpfen und fiel bei vielen Spielern eher negativ auf. Auch die Nutzung des Kopierschutzes Denuvo sorgte für einigen Ärger in der Videospielergemeinde - doch das gehört jetzt der Vergangenheit an.

Mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Patch 1.09 entfernte BioWare den Kopierschutz Denuvo völlig - ob dies aus Versehen geschah oder eine bewusste Entscheidung war, ist bisher noch unklar. Der Kopierschutz ist aufgrund vieler Faktoren bei den PC-Spielern ein Dorn im Auge. So befürchtet man durch das häufige Erstellen neuer Daten die Lebenszeit-Verkürzung von SSDs. Doch auch die Performance von Spielen soll sich deutlich verschlechtern und den Besitzer trotz seines legalen Kaufs einschränken.

Auch wenn der österreiche Kopierschutz Denuvo jetzt entfernt wurde, steht Mass Effect Andromeda nicht völlig ohne Kopierschutz da: Weil der Titel über die Plattform Origin veröffentlicht wurde, gilt diese weiterhin als ein Sicherheitsaspekt, da ein bestehendes Konto mit einer Internetverbindung vorausgesetzt wird. Selbst Denuvo war trotz der möglichen Einschränkungen und des guten Rufs schon längst kein Garant für ein funktionierendes System mehr und viele Spiele wurden trotz der Nutzung des Kopierschutzes gecrackt.

