Mass Effect Andromeda - Kein Nachfolger in greifbarer Nähe

Die Marke Mass Effect wird fürs Erste wohl nicht fortgesetzt. Insider berichten, dass BioWare Montreal vorerst Aushilfsarbeiten bei anderen Projekten leisten wird. Der Codename Dylan ist hierbei abermals gefallen.

Die Mannen von BioWare haben mit Mass Effect Andromeda für viel Diskussionsstoff gesorgt. Die Animationen sahen nicht menschlich aus und auch die Gesichter wirkten recht tot. Nach dem Release kamen einige Updates und die Entwickler haben versucht zu reagieren. Das letzte Update kam erst vor wenigen Tagen und bringt das Spiel abermals ein Stück weit nach vorn.

Wenn die Insider-Berichte stimmen, könnte es mit Mass Effect Andromeda vorerst der letzte Ausflug in die weiten Galaxien der Spielereihe sein. Anscheinend wird die Marke vorerst liegengelassen. Wie Kotaku berichtet, die sich dabei auf vier unbenannten Insider-Quellen berufen, werden sich die Mitarbeiter von BioWare Montreal vorerst mit anderen Dingen beschäftigen.

BioWare und Motive

Anscheinend werden sie zum jungen Team Motive geschickt, das erst vor einiger Zeit von EA ins Leben gerufen wurde und seinen Sitz ebenfalls in Kanada hat. Sie teilen sich sogar Büroräume in Montreal und dort soll in nächster Zeit Hilfe an Star Wars: Battlefront 2 geleistet werden.

Zudem soll es eine neue Marke geben, die den Codenamen "Dylan" trägt, in der die Mannen von BioWare ebenfalls bis auf weiteres involviert sind.

Neue Inhalte für Mass Effect dürfte es demnach erst einmal nicht mehr geben, wobei solch eine große und starke IP sicherlich nicht auf ewig in der Schublade verschwindet. Es bleibt also abzuwarten, wann und wie es mit der Marke weitergeht. Laut Aussagen von Andrew Wilson sei EA mit Mass Effect Andromeda insgesamt recht zufrieden gewesen. BioWare gibt dazu an, dass noch sehr viel aus dem Hause BioWare kommen wird.

