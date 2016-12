Mass Effect: Andromeda, das neue SciFi-Spiel aus dem Hause BioWare soll mit vielen Inhalten überzeugen. So wird es laut Aussagen das inhaltich stärkste und umfangreichste Projekt der Entwickler.

Der Produzent Mike Gamble äußerte sich in einem umfangreichen Gespräch gegenüber Gameinformer und verriet dort abermals einige Details zum kommenden SciFi-Titel Mass Effect: Andromeda. Allem voran soll es das inhaltlich stärkste Spiel werden, was im Hause BioWare jemals produziert wurde.

Scannen als Schlüsselelement

Dass die Loyalitätsmissionen zurückkehren, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Allerdings wird es auch Fraktionen geben, die einander nicht wohlgesonnen sind und bei denen es zu Kampfhandlungen kommen könnte. Das Scannen soll ein Feature darstellen, womit sogar Hinweise zur Story und der Andromeda-Galaxie aufgedeckt werden. Es stellt ein sehr wichtiges Erkundungswerkzeug dar, da sich der Spieler laut Aussagen in einer Galaxie befindet, von der er schlicht keine Ahnung hätte.

Ihr könnt also Informationen sammeln, diese zur Analyse an die Tempest schicken und so möglicherweise Hinweise aufdecken. Zudem gab es noch einige Infos zu den Aliens.

Alien-Encounter und Arten

Laut Aussagen von Gamble sei es ihr persönliches Ziel gewesen, jedes Areal unvergesslich zu machen. Und sie möchten auch die Planeten in den Fokus rücken, die nicht zur eigentlichen Hauptgeschichte gehören.

Dazu gibt es drei verschiedene Möglichkeiten eines Alien-Encounters mit NPCs. Zum einen gibt es kampfbezogene Begegnungen und zum anderen Begegnungen, die mit einem Rätsel einhergehen. Zudem wird es besondere Treffen geben, die einen erzählerischen Story-Hintergrund bieten. So dürfte es der geschichtlichen Tiefe am Ende an nichts mangeln.

