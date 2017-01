Bioware und Electronic Arts haben neues Gameplay-Material veröffentlicht. Im Rahmen der Keynote von Nvidia während der CES 2017 gibt es Szenen einer Loyalitätsmission mit Peebee zu sehen.

In jüngster Zeit kamen immer wieder neue Infos zum nächsten großen Abenteuer aus dem Hause BioWare auf. Die Mannen der bekannten RPG-Entwicklerschmiede stehen kurz vor dem Release von Mass Effect: Andromeda. Erst gestern Abend berichteten wir, dass der Titel nun offiziell am 23. März 2017 veröffentlicht wird. Es geht also in die heiße Phase!

Derzeit wurden weitere Neuigkeiten rund um den Titel auf der CES 2017 bekanntgegeben. Und zwar hat Nvidia eine Keynote abgehalten, zusammen mit den Verantwortlichen hinter Ryder und seiner Crew in der Andromeda-Galaxie. Und wie könnte man den wartenden Raumfahrern besser entgegenkommen, als mit einem adäquaten Trailer.

Im neuen Gameplay-Trailer zu Mass Effect: Andromeda sehen wir eindrucksvolle Welten und Planeten. Das Setting wird wie gewohnt vielfältig und außerordentlich umfangreich ausfallen. Erstmalig wird auch ein voller Einblick in das Interface gewährt. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Loyalitätsmission mit Peebee und das entsprechende Material wurde auf der Nvidia GTX 1080 aufgezeichnet.

