Wie kann es sein, dass das Produkt Amazon Echo euch gänzlich alle Fragen beantworten kann? Die Antwort kam jetzt via Reddit. Möglicherweise hat Alexa eine eigene Seele. Eine Hommage an das Franchise von Mass Effect wurde implementiert.

Erst kürzlich berichteten wir euch ausführlich über den neuen Sprachassistenten aus dem Hause Amazon. Alexa soll den Käufern das Leben erleichtern und so ist es möglich, dass der Besitzer eine Vielzahl an Fragen stellen kann, die das Produkt daraufhin versucht adäquat zu beantworten. Das klappt vielleicht nicht immer ganz, wie wir vor wenigen Tagen berichteten, aber dennoch hat Alexa einen riesigen Pool an Antworten für euch in petto.

Bereits seit einiger Zeit ist klar, dass Amazon Echo mit einer Vielzahl an Easter Eggs ausgestattet ist. So antwortet sie euch mit bestimmten Sätzen, wenn ihr sie beispielsweise auf das Franchise von Star Wars ansprecht oder Zitate aus einigen Filmen verwendet.

Und auch das Franchise von Mass Effect wurde nicht außen vor gelassen. So erhaltet ihr eine ganz spezifische Antwort, wenn ihr dem Sprachassistenten folgende Frage stellt:

"Hat diese Einheit eine Seele?"

Antwort: "Keelah se'lai, mein Freund."

Diese Aussage stellt eine Hommage an die finale Schlacht der Quarianer und Geth aus Mass Effect 3 dar, die Tali und Shepard mit der KI-Spezies führten. Hier schienen die Geth ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt zu haben, obgleich ihr Ursprung mechanischer Natur ist. So haben sie sich eines Tages dennoch über die Befehle der Erbauer hinweggesetzt und den Heimatplaneten der Quarianer okkupiert. Ob die Amazon Echo-Einheiten die Erde eines Tages ebenfalls besetzen, ist bis dato unklar.

Seitenauswahl

Infos zu Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda - Release schon im März dieses Jahres Die Gerüchte häuften sich in der letzten Zeit und jetzt ist es endlich offiziell: Mass Effect Andromeda wird schon in diesem März veröffentlicht werden. Dies teilte BioWare jetzt offiziell ...