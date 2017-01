Die einzelnen Auflösungen zu den Konsolen PlayStation 4, PS4 Pro und Xbox One in puncto Mass Effect: Andromeda sind bekanntgegeben worden.

Es dauert nicht mehr lange, bis das galaktische Abenteuer von Mass Effect: Andromeda beginnt. Immer neue Infos erreichen uns zu diesen Tagen. Erst kürzlich berichteten wir über die Andromeda Initiative, der ihr euch nun anschließen könnt. Hier wurden umfangreiche Eindrücke über das Gameplay und zum Setting preisgegeben.

Eine immer wiederkehrende Frage zum Release eines neuen Spiels bezieht sich auf die zu erwartende Auflösung. Der zuständige Entwickler aus dem Hause BioWare hat sich diesbezüglich nun zu Wort gemeldet. Aaryn Flynn, General Manager, hat hier via Neogaf verlauten lassen, dass die Auflösung auf der PlayStation 4 und der Xbox One anders ausfällt, als es derzeit überall im Netz angegeben war.

So seien die Infos falsch, man erreiche nur 900p auf der PS4 und 720p auf der Xbox One. Die Frostbite Games liefen nach dem letzten Test alle mit 1080p auf der PS4 und 900p auf der Xbox One bei konstanten 30fps. Bei den Zwischensequenzen könnten es sogar mehr als 30fps werden. Dies möchte er in den nächsten Wochen nochmals überprüfen.

Die Käufer einer PlayStation 4 Pro dürfen sich über 1800p freuen, wie Mark Cerny erst kürzlich gegenüber der Eurogamer berichtete. Diesbezüglich gibt es sogar einen seperaten Modus mit "high quality graphics" für 1080p, falls der Endkunde nicht über einen entsprechenden 4K-Fernseher verfügt. Hier ist also für alle Ansprüche gesorgt und niemand dürfte mit leeren Händen ausgehen.

