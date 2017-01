Mass Effect Andromeda - Details zum Multiplayer und zur Erkundung der Planeten

Es dauert nicht mehr lange, bis das neue SciFi-Abenteuer aus dem Hause BioWare veröffentlicht wird. Nun gibt es einige Details zum Multiplayer von Mass Effect Andromeda.

BioWare und Electronic Arts stehen kurz vor dem Release ihres nächsten Abenteuers, welches die Spieler kurzerhand in die Andromeda-Galaxie befördert. Erst kürzlich berichteten wir über die sexuellen Gegebenheiten in Mass Effect Andromeda. Diesbezüglich hatte sich ein Entwickler zu Wort gemeldet, der seinen vollen Zuspruch kundgab. Abseits dessen gab es jüngst das neue Video zur Andromeda-Initiative, das Details zum Raumschiff Tempest und zum neuen Vehikel Nomad präsentiert.

Am 23. März 2017 ist es schließlich soweit und die Spieler dürfen mit den Ryder-Zwillingen neue Erfahrungen in einer fremden Galaxie machen. Die Spieler werden laut jüngsten Berichten der PC Gamer (via Reddit) verschiedene Planeten besuchen können, die zum Teil auch an die Hauptgeschichte gebunden sind und eine Vielzahl an Missionen bieten. Dabei werden differenzierte Wetterverhältnisse vorgefunden, wobei das System die Erkundung des Planeten intensiver ablaufen lässt. Es gibt Strahlung, Hitze und Kälte sowie den Fakt, dass der Nomad bei der Erkundung eine wichtige Rolle spielt.

Das Paragon- und Renegade-System umfasst wie gewohnt vier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt also zwischen "Kopf", "Herz", "Professionell" und "Gewöhnlich" wählen. Wenn ihr eine Multiplayer-Runde startet, dann muss im Horde-Modus zu Beginn eine individuelle Charakterklasse gewählt werden. Im Singleplayer-Modus hingegen könnt ihr frei zwischen den Klassenprofilen wählen.

Seitenauswahl

Infos zu Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda - Was halten die Synchrosprecher der Ryder-Geschwister vom Spiel? Eine berechtigte Frage stellt sich vielen Interessenten von Mass Effect Andromeda. Wie finden die Synchronsprecher der Ryder-Geschwister das neue SciFi-Abenteuer und wie war die Arbeit am ...

Mass Effect Andromeda - Multiplayer-Modus wird bald von BioWare enthüllt Mass Effect Andromeda erscheint bereits in etwas mehr als zwei Monaten und bislang zeigte Entwickler BioWare noch nichts zum Multiplayer-Modus des kommenden Shooters. Wie der General-Manager ...

Siehe auch: infos