Mass Effect Andromeda - Derzeit als kostenlose Testversion verfügbar

Das Action-Rollenspiel Mass Effect Andromeda aus dem Hause Bioware ist derzeit als kostenlose Testversion für PC und Konsolen verfügbar. Wenn euch das Spiel so gut gefällt, dass ihr es nach Ablauf der Testzeit unbedingt weiterspielen möchtet, könnt ihr den Titel aktuell sogar für den halben Preis auf Origin erstehen.

EA möchte euch nach mehreren Updates offenbar erneut von Mass Effect Andromeda überzeugen und bietet euch das SciFi-RPG als kostenlose Testversion für PC, PlayStation 4 und Xbox One an! Nach einem einfachen Klick auf den Trial-Button steht euch der BioWare-Titel zehn Stunden lang in eurer Spielebibliothek kostenfrei zur Verfügung. Dabei könnt ihr den Multiplayer-Modus innerhalb des Testzeitrahmens unbegrenzt nutzen, den Einzelspieler jedoch nur bis zum ersten Planeten.

Sparpreis auf Origin

Wem der begrenzte Zeitraum jedoch nicht genügt und Mass Effect Andromeda über die Testphase hinaus weiterhin spielen möchte, kann sich das Spiel derzeit für einen vergünstigten Preis von 29,99 Euro auf Origin kaufen, anstelle des Normalpreises von 59,99 Euro. Entscheidet ihr euch für die Vollversion, werden eure bis dahin geleisteten Fortschritte außerdem gespeichert und ihr könnt anschließend direkt dort weiterspielen, wo eure Demovariante geendet hat.

Noch bis zum 1. November 2017 könnt ihr euch die Gratis-Demo inklusive aller Spielmodi für PC, PS4 und Xbox One downloaden.

Infos zu Mass Effect Andromeda

