Die Mannen bei BioWare denken an ihre Community. Für Künstler wie beispielsweise Cosplayer, Fotografen und Illustratoren gibt es jetzt spezielle Charakter-Kits zu Mass Effect Andromeda.

Langsam geht es in die heiße Phase. EA und BioWare stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres nächsten großen SciFi-Abenteuers. Mit Mass Effect Andromeda werden die Spieler erneut in die Weiten des Universum geschickt. Das neue Abenteuer in der Andromeda-Galaxie findet ohne Commander Shepard und seine Crew statt. Selbstredend müssen hier neue Protagonisten her, die bereits seit einiger Zeit bekannt sind. Im Fokus stehen hier neben der weiblichen und dem männlichen Ryder auch Peebee, Liam und beispielsweise Cora.

Nun haben sich die Entwickler etwas Besonderes einfallen lassen. Sie haben spezielle Charakter-Kits zur Verfügung gestellt, die die einzelnen Modelle der Figuren in Szene setzen und detailgetreu darstellen. Aber wieso ist das so interessant?

In der Gaming-Industrie und in übergreifenden Szenen gibt es seit vielen Jahren den aufstrebenden Trend des Cosplays. Neben Illustratoren und Fotografen dürften die Kits in PDF-Form besonders interessant für Cosplayer sein, da alle Teile der Modelle von allen Seiten beleuchtet und aufgezeigt werden. Zum Teil liegen hier sogar besonders große Ausschnitte der Kleidungsstücke vor, um einen Eindruck vom Material zu vermitteln. Abgerundet wird das Ganze noch mit den entsprechenden Farbcodes, die für die Modelle verwendet wurden. Das dürfte kommenden Cosplayern sicher dienlich sein, die Kleidungsstücke nachzubauen.

