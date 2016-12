Etwas überraschend schwingt der erste Trailer zu Spider-Man: Homecoming rein und läutet das neue Reboot rund um den beliebten Superhelden ein. Unter anderem mit dabei: Diverse witzige Gags und die Enthüllung des Bösewichts.

Ende April beziehungsweise Anfang Mai liebäugelten alle Marvel-Fans Richtung Captain America: Civil War – nicht nur, weil die Storyline erstmals darauf abgezielt hatte die Superhelden des eigenen Universums aufeinanderzuhetzen, sondern weil der Film erstmals den neuen Spider-Man des MCU präsentieren würde. Wo im Vorfeld viel Misstrauen und Kritik herrschte (sei Schauspieler Tom Holland doch viel zu jung für die Rolle des Peter Parker), überzeugten Figur und Darsteller in Civil War auf voller Linie. Klar war: Das war nicht das letzte Mal, dass wir den „neuen“ Spider-Man im MCU sehen werden und nun dürfen sich Fans des Wandkrabblers endlich über den ersten Trailer von Homecoming freuen.

Prinzipiell setzt der Trailer fast nahtlos an der Stelle an, wo Civil War aufgehört hat. Der junge Peter Parker schwelgt noch in Erinnerungen an seinen Kampf am Flughafen und beginnt seine „Pflichten“ als wahrer Superheld wahrzunehmen. Parallel muss Peter aber auch sein Teenagerleben in den Griff bekommen – dazu gehört der regelmäßige Gang in die Schule, hübsche Mädchen und und und. Eine ordentliche Ladung Action gehört natürlich auch dazu – die im Vorfeld diskutierten Bösewichte scheinen sich tatsächlich zu bestätigen: Der Trailer zeugt einen in der Tat hochmodernisierten Geier, der Spider-Man tatsächlich stark zusetzen könnte. Den ganzen Trailer gibt es wie immer unter diesem Beitrag zu bewundern – wir wünschen viel Spaß.

Infos zu Marvel's Spider-Man: Homecoming