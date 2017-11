Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Die PC-Version im Test

Vom Nischen-Team zu den Helden an den Kinokassen: Marvel Studios hat die Guardians of the Galaxy zu einem der beliebtesten Film-Franchises der letzten Jahre gemacht. Entwickler Telltale Games hat sich an einer Staffel mit fünf Episoden zu dem Team versucht - mit eher mäßigen Ergebnissen.

Man verliert schnell den Überblick bei der schieren Menge an Franchises, aus denen Telltale Games pro Jahr neue Adventure-Staffeln macht. Dieses Jahr durfte man dem Portfolio mit Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series eine weitere Lizenz großen Kalibers hinzufügen, die erste Staffel umfasst fünf Episoden und ist für PC, PlayStation 4, Xbox One, Android sowie iOS erhältlich und wird bald auch für Nintendo Switch erscheinen.

Wir haben die PC-Version einem Test unterzogen und die erste Staffel mit eher gemischten Gefühlen zum Abschluss gebracht. Auch wenn Star-Lord und die restlichen Guardians über viel Charme verfügen und vor neue Herausforderungen gestellt werden, hat Telltales Adventure mit einigen Schwächen zu kämpfen. Aber lest selbst:

