Marvel - "Doctor Doom"-Film in Produktion

Die Comicverfilmungsindustrie scheint sich aktuell im Wandel zu befinden. Nachdem wir in den letzten zehn Jahren diverse Streifen rund um unsere geliebten Superhelden zu Gesicht bekommen haben, scheint man nun etwas die Seiten zu wechseln und die Bösewichte stärker in den Fokus zu rücken.

Schon Sony hat es vorgemacht und bereits vor geraumer Zeit ein Film zu „Venom“ angekündigt, der zwar nicht direkt im gleichen Universum spielen soll, indem auch Spider-Man lebt, aber zumindest ein passendes Setting und eine spannende Story bereitstellen soll. Zu Zeiten von Amazing Spider-Man hatte man sogar einen Sinister Six Film angeteasert, der aufgrund schwacher Einnahmezahlen und Markenverträge vorerst auf Eis gelegt wurde.

Nun will 20th Century Fox auch auf den Zug anspringen – nachdem im Jahr 2015 der Reboot von Fantastic Four stark gefloppt ist, scheint man sich nach anderen Alternativen umgeschaut zu haben. Das Ergebnis: Der Erzfeind der Fatastic Four, Doctor Doom, wagt den Sprung auf die große Leinwand und wird von Legion’s Noah Hawley begleitet. Selbiger kündigte die Verfilmung auch wie folgt ganz nebenbei an:

"It's worth mentioning a film that I'm developing at Fox which you guys might be excited about. I'll just say two words. The first one is Doctor, and the second one is Doom."