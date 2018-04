Marvel - Black Panther erfolgreicher als Titanic, zählt zu den besten Filmen aller Zeiten

Der neueste Marvel-Film Black Panther bricht diverse Rekorde. Der Blockbuster ist sogar so erfolgreich, dass er sich in den Top 10 der besten Filmen aller Zeiten in den USA vor Titanic von James Cameron platzieren konnte.

Der Kinofilm Black Panther geht in die Marvel-Geschichte ein, er hat bereits über 1,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Davon rund 21 Millionen US-Dollar aus Deutschland. Bisher ist er hierzulande der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Und nicht nur das, er hat nun sogar mehr Umsatz in den USA generiert als Titanic und platziert sich damit sogar in die Top 3, der umsatzstärksten Filme in Nordamerika – aller Zeiten wohlbemerkt.

Marvel Black Panther bricht mehrere Rekorde am Startwochenende

Black Panther stößt Titanic vom 3. Platz

Der neue Marvel-Streifen debütierte am 16. Februar 2018 und spielte seither rund 665,4 Millionen US-Dollar in Nordamerika (und Kanada) ein. Das bedeutet, er ist nicht nur in der Top 10, sondern auch in der Top 3 in den USA. Zum Vergleich befindet sich Star Wars: Das Erwachen der Macht mit 936,7 Millionen US-Dollar auf Platz 1, während Avatar mit 760,5 Millionen US-Dollar wacker den zweiten Platz innehält. Doch Titanic ging es jetzt an den Filmkragen, Black Panther schubst den beliebten Hollywood-Film Titanic (von James Cameron) auf Platz 4, der mit 659,4 Millionen US-Dollar schließlich das Feld räumen muss.

Tatsächlich ist das nicht der einzige Film in der Top 10 (USA) von Marvel. Marvel's The Avengers befindet sich nunmehr mit 623,4 Millionen US-Dollar auf den 6. Platz. Ob sich Avengers: Infinity War einen Platz unter den Top 10, der erfolgreichsten Filme in den USA, sichern kann, bleibt bis zum Kinostart am 26. April 2018 abzuwarten.

Marvel Angesagte Brutalität: Mehr Filme für Erwachsene?